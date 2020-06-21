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00:34 21.06.2020

Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить

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Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить

Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"За последнюю неделю ежедневные показатели в стране увеличились почти вдвое. В Киевской области пока более 2 тыс. больных COVID-19. Из них 173 - дети. Количество пациентов инфекционных отделений увеличивается. В стационаре - каждый четвертый инфицирован. Уже умерло 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них - это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем к эпидемии", – говорится в обращении Володина, опубликованном в субботу на сайте ОГА.

Он подчеркнул, что показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12.

"К усилению карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантине меры могут быть усилены в любой момент", - резюмировал Володин.

Теги: #киевская #карантин #коронавирус
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