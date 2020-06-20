ОГХК возобновил работу остановленного 27 мая Вольногорского комбината

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.) возобновило работу филиала ВГМК, остановленного 27 мая текущего года в связи с ревизией ранее заключенных контрактов на поставку продукции.

Как сообщается в пресс-релизе Фонд госимущества (ФГИ) Украины, активная работа над составлением новых контрактов с контрагентами стала результатом возобновления поставок продукции с ВГМК.

"Сейчас мы уже имеем достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше запланированных ", сказал заместитель врио председателя правления ОГХК Артур Сомов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, и.о. председателя правления Питер Дэвис 29 мая для обеспечения интересов государства и ликвидации коррупционных схем подписал распоряжение, запрещающее все операции по отгрузке сырья в ОГХК, поскольку отгрузки продукции комбинатов происходило в соответствии с контрактами, заключенными экс-менеджментом, по ценам ниже рыночных, к тому же существовала угроза неуплаты по выполненным поставками.

"За период остановки производства руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов, сотрудничество с которыми будет происходить на выгодных условиях в диапазоне средних и выше средних рыночных цен, что позволит капитализировать предприятие накануне приватизации и обеспечит возможность постепенно повышать зарплату сотрудникам филиалов", - поясняется в пресс-релизе.

При этом уточняется, что ОГХК теперь работает с контрагентами напрямую без привлечения посредников по измененным обязательными условиями: заключение контрактов будет происходить с обязательным предоплатой и без возможности отсрочки платежей; работа будет осуществляться исключительно с проверенными подрядчиками, которые не имели прямого или косвенного отношения к любым коррупционных схем; устанавливается запрет на привилегированный статус или право эксклюзивности для всех контрагентов.

НАБУ ранее сообщило, что в конце мая предотвратило нанесение ОГХК убытков на 80 млн грн посредством вывоза иностранной компанией-посредником около 20 тыс. тонн титанового сырья без оплаты. Указанное сырье на основании заключенных предыдущим менеджментом контрактов передали малоизвестной компании-посреднику с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед ОГХК составляла примерно 400 млн грн. Нв это сырье был наложен арест.

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП с 2016 года осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ОГХК при экспорте титанового сырья через связанные иностранные компании-посредники. В 2018 году обвинительный акт по обвинению должностных лиц указанного предприятия был направлен в суд. Однако схемы продажи титанового сырья по заниженным ценам через подконтрольные бывшему менеджменту компании-посредники сохранены, что обусловило необходимость продолжения досудебного расследования, отмечало НАБУ. Следствие продолжается.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – до лета в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.