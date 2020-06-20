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20:58 20.06.2020

Претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение

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Претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение

Претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение, статья не может быть разглашена, сообщил один из адвокатов Бабарико Дмитрий Лаевский.

"Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела", - сказал Лавский агентству "Интерфакс-Запад".

Он подчеркнул, что Бабарико "категорически не согласен с предъявленным обвинением".

"Защита настаивает на его полной невиновности", - сказал адвокат.

По его словам, Бабарико "жив и здоров".

Лаевский также сообщил, что в соответствии с законодательством, "защита обжаловала задержание Виктора Бабарико". "Пока эта жалоба не рассмотрена", - отметил он.

По его сведениям, "сегодня защитники сына Виктора Дмитриевича - Эдуарда также встречались со своим подзащитным". При этом Лаевский отметил, что не располагает сведениями по поводу предъявления обвинения Эдуарду Бабарико, который был задержан вместе с отцом в минувший четверг.

Он сообщил, что защиту Бабарико-старшего ведут три адвоката, у Эдуарда Бабарико - два защитника.

"Самое главное: Виктор Бабарико категорически не согласен с происходящим. Защита настаивает на его невиновности", - еще раз подчеркнул Лаевский.

Как сообщалось, 18 июня Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах". В связи с этим дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси.

Также 19 июня белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

По состоянию на субботу, Бабарико содержится в СИЗО КГБ.

Бабарико с 2000 года был председателем правления "Белгазпромбанка". В этой должности проработал до 12 мая 2020 года, когда объявил о своем решении выдвинуться в кандидаты на пост президента Республики Беларусь. Зарегистрировал вторую по размеру инициативную группу в 8904 человека (больше только у действующего президента Александра Лукашенко). По состоянию на 19 июня, инициативная группа Бабарико собрала почти 435 тыс. подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты при необходимом минимуме в 100 тыс. подписей.

В субботу штаб Бабарико подал документы в Центризбирком Беларуси для его регистрации в качестве кандидата в президенты.

"Несмотря на то, что Виктор Бабарико всё ещё не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца. Поэтому сегодня, 20 июня, представитель штаба адвокат Максим Знак подал пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в Президенты Республики Беларусь в ЦИК", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщалось, параллельно штаб набирает инициативную группу для проведения кампании по проведению референдума по изменению Конституции.

По словам Бабарико, он предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года, где было предусмотрено ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Теги: #претендент #обвинение #выборы #беларусь
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