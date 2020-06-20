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17:02 20.06.2020

В Киеве за ночь проверили соблюдение противоэпидемических мер в 27 развлекательных заведениях: составлены 17 админпротоколов, начаты два уголовных дела

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В Киеве за ночь проверили соблюдение противоэпидемических мер в 27 развлекательных заведениях: составлены 17 админпротоколов, начаты два уголовных дела

Мобильные группы контроля соблюдения карантинных требований провели рейд по 27 развлекательным заведениям Киева в ночное время, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По результатам проверок 17 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил карантина людей". За выявленные нарушения в отношении деятельности двух субъектов хозяйствования возбуждены уголовные производства по ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений – ИФ)", - указывается в сообщении.

Отмечается, что всего по состоянию на 19 июня комиссии проверили выполнение противоэпидемических мер на 2365 объектах Киева – в 1020 заведениях общественного питания, 900 продовольственных магазинах, 445 объектов непродовольственной группы товаров вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где происходит прием посетителей.

"Во время проведения комиссионных мероприятий выявлены нарушения преимущественно на объектах общественного питания, а именно: отсутствие средств индивидуальной защиты - работники работают без масок, перчаток; отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится контроль термометрии работников; недостаточное количество дезинфицирующих средств; незащищенность продуктов питания; отсутствие защитных экранов; проведение обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках и т.д", - сообщают в КГГА.

По итогам работы комиссий составлены 375 административных протоколов по ст. 44-3 КУоАП.

Мобильные группы работают в 10 районах Киева с 14 мая 2020 года. В их состав входят представители ГУ Госпродпотребслужбы м. Киева, районных государственных администраций, КП "Киевблагоустройство", КП "Муниципальная охрана".

Теги: #киев #коронавирус #кгга
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