В Киеве днем 21 июня ожидается сильная гроза - Укргидрометцентр

В Киеве днем 21 июня ожидается гроза І (желтого) уровня опасности, сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты рекомендуют плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильного ветра прятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Также во время грозы рекомендуется выключить электроприборы, отключить телевизор от антены, закрыть все окна и не подходить к ним, не прикасаться к металлическим входным дверям.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров). Группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя. Если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя).

В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой

Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.