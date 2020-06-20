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15:28 20.06.2020

В Украине планируют массовые проверки заведений общественного питания на предстоящей неделе – заседание комиссии ТЭБ и ЧС

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В Украине планируют массовые проверки заведений общественного питания на предстоящей неделе – заседание комиссии ТЭБ и ЧС

Министр развития громад и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышов считает необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания на предстоящей неделе.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона, об этом Чернышов заявил на заседании комиссии ТЭБ и ЧС в субботу, которое провел по поручению премьер-министра Украины.

"Считаю, что необходимы массовые проверки, по меньшей мере 10 тыс проверок Госпродпотребслужбой за соблюдением заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - сказал Чернышов.

Он пояснил, что "возобновление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий".

Чернышов напомнил, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению больных Covid-19. "Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в сторону усиления контроля", - сказал он

По результатам заседания Комиссии Укртрансбезопасность, Госпродпотребслужба, Нацполиция получат поручение усилить надзор над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических нор; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Минздравом.

Также будет поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Теги: #проверки #общепит
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