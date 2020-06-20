Правительство Черногории разрешило украинцам въезд в страну при наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус

Правительство Черногории разрешило въезд в страну туристам из ряда стран, в том числе Украины. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте правительства.

Выделяются три зоны в соответствии с распространенностью коронавирусной инфекции: зеленая, желтая и красная. Граждане стран зеленой зоны могут въезжать в Черногорию без ограничений. Граждане стран желтой зоны, в которую входят Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния, Италия и Украина, должны предоставлять при въезде документ о негативном результате ПЦР-тестирования на COVID-19, сделанный не позже чем за 48 часов до прибытия в страну.

Гражданам стран красной зоны запрещается въезд в Черногорию.

Исключениями, для которых действуют особые правила въезда, являются работники здравоохранения и ученые, дипломаты, сотрудники международных организаций, военнослужащие и работники гуманитарной помощи при исполнении, лица, осуществляющие или обеспечивающие перевозку пассажиров и товаров, некоторые категории транзитных пассажиров и лица, нуждающиеся в международной защите или прибывающие в Черногорию по другим гуманитарным причинам.

Новые правила вступают в силу в воскресенье, 21 июня, в полночь.