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14:04 20.06.2020

В странах Балтии за сутки выявлено шесть случаев COVID-19

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В странах Балтии за сутки выявлено шесть случаев COVID-19

В Латвии за сутки выявлен один новый случай заболевания коронавирусом, в Эстонии - два случая заражения, в Литве - три новых случая.

Как свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, за последние сутки госпитализированы два заболевших COVID-19. В больницах лечатся девять пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

С начала пандемии проведено 136 567 тестов, коронавирус выявлен у 1111 человек, умерло 30 человек.

В свою очередь департамент здоровья Эстонии сообщил, что за сутки были проанализированы 748 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых два теста (0,3%) показали позитивный результат.

В больницах находятся восемь пациентов. С начала эпидемии от COVID-19 скончались 69 человек. Всего в Эстонии после начала пандемии было сделано более 102 тыс. тестов на вирус SARS-CoV-2, из которых 1 981 (1,9%) оказались позитивными. По состоянию на субботу выздоровели 1 758 человек.

Тем временем в Литве за сутки было выявлено три случая COVID-19, сообщает министерство здравоохранения республики. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Литве составило 1795, выздоровели 1470 человек, умерли 76.

Теги: #латвия #коронавирус #литва #эстония
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