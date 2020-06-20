События

13:48 20.06.2020

В Донецкой области бывшая пленная т.н."ДНР" подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, полиция подозревает покушение

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В Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета во дворе частного дома получила травмы жительница с. Иванополье, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сегодня около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области на территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения", - указывается в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Продолжается установление обстоятельств происшествия.

Инцидент предварительно квалифицирован по ст. 15 (покушение на убийство), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко, речь идет об освобожденной из плена "ДНР" Валентине Бучок.

"Валентина, бывшая пленная "ДНР", тюрьмы МГБ ДНР "Изоляция" сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в деревне, рядом города Константиновка Донецкой области. Валентина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях т.н. "ДНР", - написал он в соцсети Facebook.

Щербаченко отметил, что это не первая попытка покушения на Бучок, и заявил, что предыдущие покушения остались нерасследованными.

Он также сообщил, что у пострадавшей повреждено лицо и мягкие ткани конечностей. Ей провели операцию в одной из больниц Констянтиновки.

Теги: #донецкая_область #взрыв #жительница #травмы
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