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13:01 20.06.2020

Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

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Российские наемники на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает Министерство обороны Украины.

На донецком направлении противник дважды обстрелял позиции подразделений ОС в районе Авдеевки из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из аналогичного вооружения были обстреляны защитники Павлополя.

На луганском направлении российские наемники в период с 05:00 до 06:30 провели 13 обстрелов. Из тяжелого вооружения, в том числе артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм велся огонь в районе населенных пунктов Ореховое, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Шумы и Попасна.

Под Троицким, Хутором Вольный и Попасной также велся огонь из гранатометов различных систем.

В результате артиллерийского и минометного обстрела в районе Орехового один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Он получил первую медицинскую помощь и доставлен в медицинское учреждение.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Теги: #всу #оос #минобороны
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