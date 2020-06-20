События

12:48 20.06.2020

Госпогранслужба Украины осуществляет пропуск на границе, учитывая списки стран "красной" и "зеленой" зон от Минздрава

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Госпогранслужба Украины осуществляет пропуск на границе, учитывая списки стран "красной" и "зеленой" зон от Минздрава

Государственная пограничная служба Украины получает от Министерства здравоохранения Украины актуальные списки стран "красной" и "зеленой" зон по показателям заболеваемости COVID-19.

"Официально мы ее получаем и доводим до своих подразделений. Чтобы не было никаких противоречий относительно тех стран, которые вчера были в одном списке, а сегодня в другом, мы будем пользоваться официальной информацией", - заявил начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк в соцсети Facebook.

Во время карантина пропуск лиц из-за рубежа осуществляется в зависимости от того насколько распространенное заболевание COVID-19 в стране, из которой прибыл каждый конкретный человек.

Информацию от Минздрава Госпогранслужба получает каждые три дня.

Странами "красной" зоны считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Теги: #госпогранслужба #коронавирус
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