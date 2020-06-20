События

12:15 20.06.2020

На Донбассе украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела возле Орехового

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На Донбассе украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела возле Орехового

Российские наемники в субботу открыли огонь из артиллерийских систем и минометов возле населенного пункта Орехово (Донецкая область), в результате чего осколочное ранение получил украинский военнослужащий, сообщается на странице Операции объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук.

"Воину предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное заведение", - отмечается в сообщении.

"Подразделения Объединенных сил, используя бывшие в наличии огненные средства, дали вооруженным силам Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются" – отмечено в сообщении.

Теги: #всу #оос #донбасс #раненый
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Интерфакс-Украина
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