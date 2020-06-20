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12:13 20.06.2020

В Украине сохранится жаркая погода с кратковременными дождями - Укргидрометцентр

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В Украине сохранится жаркая погода с кратковременными дождями - Укргидрометцентр

В ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая погода, местами грозы, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 21 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), возможны грозы. В Карпатах, днем и местами в южных областях значительные дожди.

Ветер переменный, 3-8 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 25-30°. В восточных областях до 33° тепла, на западе и юге – 22-27° выше нуля.

В Киеве в ночь на воскресенье местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью около 20°, днем 28-30° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 21 июня в Киеве была зафиксирована в 1891 году и составила 32,8° выше нуля, самая низкая ночью – 7,6° в 1925 году.

В понедельник, 22 июня, по всей территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы (ночью местами). В Карпатах значительные дожди.

Ветер переменный, 3-8 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-2- м/с.

Температура ночью 14-19° тепла, днем 24-29°. В Прикарпатье 20-25° выше нуля.

В Киеве в понедельник ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29° тепла.

20 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-25°, в Днепре в пределах Киева - 22°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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