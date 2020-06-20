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12:12 20.06.2020

Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

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Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

Япония продолжит оказывать поддержку Вооруженным силам Украины, в частности, путем предоставления материально-технической помощи: как высокотехнологичного медицинского оборудования для нужд военно-медицинских учреждений Украины, так и современных медицинских препаратов для противодействия коронавирусу и своевременной и качественной подготовки к его возможной второй волне, заверил посол Японии в Украине Такаши Кураи.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом посол сказал на встрече с министром обороны Украины Адреем Тараном.

"Так, через представительство ООН в Украине до конца 2020 года планируется поставить очередную партию медицинского оборудования в госпитали в городах Харьков, Львов и Ирпень на сумму $1,4 млн и обеспечить соответствующую профессиональную подготовку медицинского персонала", - сообщила пресс-служба Минобороны.

Министр обороны отметил, что с поставкой данного оборудования, помощь Вооруженным силам Украины от Японии в медицинский отрасли может достичь $4 млн. "Это является существенным вкладом в обеспечение обороноспособности Украины путем сохранения жизней и здоровья украинских военнослужащих. Министерство обороны чрезвычайно ценит такой шаг правительства Японии", - сказал Таран.

Теги: #япония #минобороны #медоборудование
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