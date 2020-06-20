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11:04 20.06.2020

РФ меньше 8 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки, 161 умерший, 10 тыс. выздоровевших

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В России выявлено 7889 новых случаев коронавируса, в Москве - 1057, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7889 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2579 (32,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

Всего в РФ зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки - в пяти субъектах, в том числе в Москве - полпроцента.

В пятницу было зарегистрировано 7972 новых случая, в Москве - 1136.

За сутки зарегистрирована 161 смерть человека с коронавирусом, из них 34 - в Москве. Всего скончались 8002 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 186 человек, из них в Москве - 2115. В Подмосковье выписано 1148 человек, в Петербурге - 794.

За весь период в стране выписано 334 592 человека.

Теги: #рф #коронавирус
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