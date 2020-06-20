В Украине Covid-19 подтвержден у 2636 детей и 5950 медработников – ЦОЗ

В Украине по состоянию на субботу, 20 июня, заболевание коронавирусной болезнью Covid-19 подтверждено у 2636 детей и 5950 медицинских работников, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"Среди выздоровевших 3630 медработников", - сообщается на странице ЦОЗ в соцсети Фейсбук в субботу.

ЦОЗ напомнил, что в настоящее время в Украине подтверждено 35 825 случаев Covid-19, из них 16 406 выздоровели, 994 померли. На протяжении последних суток лабораторно подтвержден 841 случай.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР 553 737, методом ИФА — 123 625.

Госпитализация понадобилась 9947 лицам, подключение к аппарату ИВЛ – 345 пациентам, 25 878 больных находились на амбулаторном лечении.