Для иностранцев, въезжающих в Украину, нужно иметь страховой полис, покрывающий лечение Covid-19

Для иностранцев, въезжающих в Украину, необходимо иметь страховой полис, покрывающий лечение Covid-19, пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает в Украину – не гражданин Украины и не беженец – чтобы обязательно имел полис, который покрывает именно лечение Covid-19", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Глава Минздрава пояснил, что согласно закону, государство покрывает лечение исключительно гражданам Украины или беженцам, которые находятся на территории Украины.