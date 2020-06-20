В Украине за минувшие сутки только в Херсонской области не зафиксированы новые случаи Covid-19– СНБО

В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 превышает число выздоровевших в 19 областях. Не выявлены новые случаи заболевания только в Херсонской области.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (139 случаев), Закарпатской области (109 случаев), Ровенской области (83 случая), в Киеве (76 случаев), в Волынской области (70 случаев), сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 31 новый случай заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, один выздоровел, сейчас в области болеет 608 человек (на 30 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 70 новых случаев COVID-19, умерших и выздоровевших за минувшие сутки нет. Сейчас в области болеют 1 143 человека (на 70 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 15 новых случаев заболевания за сутки, 18 человек выздоровели, сейчас болеет 237 человек (на3 меньше за сутки);

- в Донецкой области 5 новых случаев заболевания за сутки, 3 - выздоровления, сейчас в области болеет 202 человека (на 2 больше за сутки);

- в Житомирской области 28 новых случаев за сутки, 24 выздоровления, всего болеет 575 человек (на 5 больше за сутки);

- в Закарпатской области 109 новых случаев заражения за сутки, один человек умер и 9 выздоровели, сейчас болеет 1 173 человека (на 99 больше за сутки);

- в Запорожской области выявлено 4 случая заболевания, 6 ранее болевших выздоровели, сейчас в области болеет 144 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 41 новый случай за сутки, один человек умер, 7 человек выздоровели, всего в области болеет 815 человека (на 33 больше за сутки);

- в Киеве 76 новых случаев заболевания за сутки, один человек скончался и 59 выздоровели, всего болеет 2 764 человек (на 16 больше за сутки);

- в Киевской области 32 новых случая за сутки, 2 человека скончались и 59 выздоровели, сейчас в области болеет 1 075 человек (на 29 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 8 новых случаев заболевания, 6 человек выздоровели, сейчас в области болеет 74 человека (на 2 больше за сутки);

- в Луганской области за сутки 1 новый случай заболевания, один человек выздоровел, сейчас в области болеет 19 человек;

- во Львовской области за сутки подтверждены 139 новых случая COVID-19, 5 - выздоровели, всего в области болеет 2 900 человек (на 134 больше за сутки);

- в Николаевской области 11 новых случаев заболевания COVID-19, один человек выздоровел, всего в области болеет 77 человек (на 10 больше за сутки);

- в Одесской области 32 новых случаев заболевания за сутки и 41 выздоровевших, всего в области болеет 652 человека (на 9 меньше за сутки);

- в Полтавской области 1 новый случай заболевания за сутки. Всего в области болеет 15 человек (на один больше за сутки);

- в Ровенской области 83 новых случаев заболевания за сутки, 2 человека скончались, 33 – выздоровели. Всего в области болеют 1 221 человек (на 48 больше за сутки);

- в Сумской области 6 новых случаев заболевания за сутки. Всего в области болеют 69 человека (на 6 больше за сутки);

- в Тернопольской области 38 новых случаев заболевания за сутки, 4 человека выздоровели, всего в области болеют 562 человек (на 34 больше за сутки);

- в Харьковской области 35 новых случаев заболевания за сутки, двое умерли, 25 - выздоровели. Всего в области болеет 874 человек (на 8 больше за сутки);

- в Херсонской области нет новых случаев заболевания. Всего в области болеют 8 человек;

- в Хмельницкой области 4 новых случая заболевания, 3 человека выздоровели, всего в области болеет 121 человек (на 1 больше за сутки);

- в Черкасской области 8 новых случаев заболевания, 4 человек выздоровели. Всего в области болеют 179 человек (на 3 больше за сутки);

- в Черновицкой области 57 новых случаев заболевания, 64 выздоровели. Всего в области болеют 2 563 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Черниговской области 8 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 345 человек (на 8 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 20 июня, выявлен 841 новый случай инфицирования коронавирусом, 373 выздоровели, 9 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли,