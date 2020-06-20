За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 139 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 139 человек, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель директор Львовской областной инфекционной больницы Игорь Бернык.

"За минувшие сутки в области по результатам ПЦР-диагностики еще у 139 человек подтвержден COVID-19. Всего подтвержден коронавирус у 3679 человек", – написал Бернык.

По его данным, в субботу утром в инфекционной больнице скончалась 72-летняя женщина с подтвержденным диагнозом коронавирус. В то же время за минувшие утки из больницы выписали 21 выздоровевшего пациента.

Как сообщалось, 19 июня Львовская областная комиссия по ЧС и ТЭБ решила продолжить карантинные меры до 22 июня в связи с высоким уровнем заболеваемости в области.