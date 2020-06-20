В Украине 20 июня ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

В западных и центральных областях Украины 20 июня ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 20-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с; 20 июня ночью в Карпатах, днем в большинстве западных областей, 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.