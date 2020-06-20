События

09:24 20.06.2020

В Украине 20 июня ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

1 мин читать
В Украине 20 июня ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

В западных и центральных областях Украины 20 июня ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 20-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с; 20 июня ночью в Карпатах, днем в большинстве западных областей, 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Теги: #гсчс #непогода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:54 20.06.2020
Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 4 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 4 областях Украины – ГСЧС

14:08 19.06.2020
Верховный суд сообщает о решении, которым подтверждена незаконность увольнения Бочковского с должности главы ГСЧС

Верховный суд сообщает о решении, которым подтверждена незаконность увольнения Бочковского с должности главы ГСЧС

13:27 19.06.2020
В Украине число погибших в огне уменьшилось, однако резко участились случаи утоплений

В Украине число погибших в огне уменьшилось, однако резко участились случаи утоплений

08:14 18.06.2020
Из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях Украины, повреждены и подтоплены жилые здания и инфраструктура

Из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях Украины, повреждены и подтоплены жилые здания и инфраструктура

07:36 17.06.2020
Из-за непогоды обесточено 80 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточено 80 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

10:33 15.06.2020
24 человека утонули в Украине за выходные

24 человека утонули в Украине за выходные

08:01 15.06.2020
Из-за непогоды обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях Украины

08:45 14.06.2020
В "серой зоне" на Луганщине спасатели тушили пожар сухой травы и лесной подстилки на площади в 10 гектаров – ГСЧС

В "серой зоне" на Луганщине спасатели тушили пожар сухой травы и лесной подстилки на площади в 10 гектаров – ГСЧС

08:13 14.06.2020
Из-за непогоды обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины – ГСЧС

06:47 14.06.2020
В Хмельницкой области пиротехники уничтожили две ручные гранаты РГД-33 – ГСЧС

В Хмельницкой области пиротехники уничтожили две ручные гранаты РГД-33 – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за минувшие сутки только в Херсонской области не зафиксированы новые случаи Covid-19– СНБО

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 76 человек, в том числе у двоих медработников

В Украине 841 новый заболевший Covid-19 за минувшие сутки, 373 выздоровели, 9 ранее заболевших умерли

Кандидат в мэры Киева от власти будет назван через несколько недель, столице нужен хороший менеджер – замглавы Офиса президента

Ляшко: говорить о жёстком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за минувшие сутки только в Херсонской области не зафиксированы новые случаи Covid-19– СНБО

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 76 человек, в том числе у двоих медработников

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 139 человек

В Украине 841 новый заболевший Covid-19 за минувшие сутки, 373 выздоровели, 9 ранее заболевших умерли

Трамп высоко ценит лидеров Великобритании и Японии, но негативно относится к президенту Франции - СМИ со ссылкой на книгу Болтона

В Китае за сутки выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом: 27 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

США отказали Китаю в увеличении количества рейсов китайских авиакомпаний в аэропорты Соединенных Штатов

Двум сотрудникам полиции сообщено подозрении в совершении грабежа и использовании психотропных веществ – ГБР

Сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении в совершении умышленных убийств 20 февраля 2014 – Офис генпрокурора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА