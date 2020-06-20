В Украине 841 новый заболевший Covid-19 за минувшие сутки, 373 выздоровели, 9 ранее заболевших умерли

В Украине по состоянию на утро субботы выявлен 841 новый случай инфицирования коронавирусом, 373 выздоровели, 9 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о рекордном количестве – 921 заболевшем за сутки, 18 июня – о 829 - заболевших, 17 июня было 758 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро субботы 38 825 человек, 16 406 выздоровели, 994 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 18 425 человек, что на 459 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (139 случаев), Закарпатской области (109 случаев), Ровенской области (83 случая), в Киеве (76 случаев), в Волынской области (70 случаев).