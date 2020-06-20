События

08:20 20.06.2020

Трамп высоко ценит лидеров Великобритании и Японии, но негативно относится к президенту Франции - СМИ со ссылкой на книгу Болтона

1 мин читать
Трамп высоко ценит лидеров Великобритании и Японии, но негативно относится к президенту Франции - СМИ со ссылкой на книгу Болтона

Президент США Дональд Трамп по-разному относится к мировым лидерам, с кем ему довелось встречаться и вести переговоры, о чем в своих мемуарах написал отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщила британская The Guardian.

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".

В то же время, отмечает газета, "Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент Эмманюэль Макрон, "превращается в мусор".

При этом в тексте газеты вместо слова "мусора" используется непечатный термин.

Администрация Трампа в среду подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня. Белый дом настаивает на том, что мемуары содержат секретную информацию.

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.

Теги: #сша #трамп #болтон #лидеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:02 20.06.2020
США отказали Китаю в увеличении количества рейсов китайских авиакомпаний в аэропорты Соединенных Штатов

США отказали Китаю в увеличении количества рейсов китайских авиакомпаний в аэропорты Соединенных Штатов

01:11 20.06.2020
Трамп работал с Болтоном, так как хотел услышать альтернативные точки зрения на проблемы - Белый дом

Трамп работал с Болтоном, так как хотел услышать альтернативные точки зрения на проблемы - Белый дом

00:19 20.06.2020
В Аризоне, Техасе и Флориде фиксируют рекордно высокие количества заражений COVID -19

В Аризоне, Техасе и Флориде фиксируют рекордно высокие количества заражений COVID -19

16:55 19.06.2020
Черное море зашел американский десантный корабль-док USS Oak Hill – Генштаб ВСУ

Черное море зашел американский десантный корабль-док USS Oak Hill – Генштаб ВСУ

14:49 19.06.2020
Посольство США вновь призвало РФ освободить всех несправедливо заключенных украинцев

Посольство США вновь призвало РФ освободить всех несправедливо заключенных украинцев

11:54 19.06.2020
Болтон попросил суд отклонить иск Минюста США по поводу его мемуаров

Болтон попросил суд отклонить иск Минюста США по поводу его мемуаров

11:47 19.06.2020
Трамп считает, что может проиграть на выборах в ноябре только из-за голосования по почте

Трамп считает, что может проиграть на выборах в ноябре только из-за голосования по почте

11:45 19.06.2020
США оставляют за собой возможность разрыва отношений с Китаем - Трамп

США оставляют за собой возможность разрыва отношений с Китаем - Трамп

02:37 19.06.2020
Facebook удалил почти 90 сообщений в аккаунтах Трампа, его предвыборной кампании и Пенса, которые сочли разжигающими ненависть

Facebook удалил почти 90 сообщений в аккаунтах Трампа, его предвыборной кампании и Пенса, которые сочли разжигающими ненависть

01:19 19.06.2020
США ввели санкции против компаний и физлиц, помогавших Венесуэле торговать нефтью в обход ограничительных мер

США ввели санкции против компаний и физлиц, помогавших Венесуэле торговать нефтью в обход ограничительных мер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кандидат в мэры Киева от власти будет назван через несколько недель, столице нужен хороший менеджер – замглавы Офиса президента

Ляшко: говорить о жёстком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным

Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 4 областях Украины – ГСЧС

В Китае за сутки выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом: 27 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Двум сотрудникам полиции сообщено подозрении в совершении грабежа и использовании психотропных веществ – ГБР

Сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении в совершении умышленных убийств 20 февраля 2014 – Офис генпрокурора

Казахстан поэтапно возобновляет международное авиасообщение

Лукашенко признал, что если поступит демократично, то потеряет страну

Европарламент поддержал рекомендации Евросоюзу в отношении "Восточного партнерства"

На следующей неделе будет открыт после ремонта участок трассы Киев-Одесса, через несколько недель – трассу Северодонецк-Станица Луганская – замглавы ОП

Власть призывает граждан максимально соблюдать условия карантина – замглавы Офиса президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА