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07:54 20.06.2020

Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 4 областях Украины – ГСЧС

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Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 4 областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Черниговская - 101, Киевская - 49, Сумская - 23 и Житомирская - 6", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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