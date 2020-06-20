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07:43 20.06.2020

В Китае за сутки выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом: 27 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом: 27 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом, из них 27 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев четыре "импортированы", 23 зафиксированы внутри страны: 22 в Пекине и один в провинции Хэбэй.

За предыдущие сутки были выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом: 32 активных (25 в Пекине) и пять бессимптомных.

Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 352 активных случая заражения, из них 1 тыс. 868 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены три новых случая заболевания, все в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 618 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 127 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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