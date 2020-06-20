Сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении в совершении умышленных убийств 20 февраля 2014 – Офис генпрокурора

Следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему сотруднику полка милиции особого назначения "Беркут",который принимал участие в событиях 20 февраля 2014 на ул. Институтской в г.Киеве, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Правоохранитель подозревается в превышении своей власти и служебных полномочий во исполнение явно преступного приказа руководства; в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц; в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности; в террористическом акте в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины)", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в пятницу.

В настоящее время организуется розыск подозреваемого.