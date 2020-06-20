События

03:32 20.06.2020

Сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении в совершении умышленных убийств 20 февраля 2014 – Офис генпрокурора

1 мин читать
Сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении в совершении умышленных убийств 20 февраля 2014 – Офис генпрокурора

Следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему сотруднику полка милиции особого назначения "Беркут",который принимал участие в событиях 20 февраля 2014 на ул. Институтской в г.Киеве, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Правоохранитель подозревается в превышении своей власти и служебных полномочий во исполнение явно преступного приказа руководства; в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц; в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности; в террористическом акте в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины)", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в пятницу.

В настоящее время организуется розыск подозреваемого.

 

Теги: #генпрокурора #офис #украина #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:12 19.06.2020
Европарламент поддержал рекомендации Евросоюзу в отношении "Восточного партнерства"

Европарламент поддержал рекомендации Евросоюзу в отношении "Восточного партнерства"

22:39 19.06.2020
На следующей неделе будет открыт после ремонта участок трассы Киев-Одесса, через несколько недель – трассу Северодонецк-Станица Луганская – замглавы ОП

На следующей неделе будет открыт после ремонта участок трассы Киев-Одесса, через несколько недель – трассу Северодонецк-Станица Луганская – замглавы ОП

22:35 19.06.2020
Власть призывает граждан максимально соблюдать условия карантина – замглавы Офиса президента

Власть призывает граждан максимально соблюдать условия карантина – замглавы Офиса президента

22:15 19.06.2020
Кандидат в мэры Киева от власти будет назван через несколько недель, столице нужен хороший менеджер – замглавы Офиса президента

Кандидат в мэры Киева от власти будет назван через несколько недель, столице нужен хороший менеджер – замглавы Офиса президента

21:43 19.06.2020
В Днепре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении –Нацполиция

В Днепре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении –Нацполиция

21:15 19.06.2020
Ляшко: говорить о жёстком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным

Ляшко: говорить о жёстком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным

19:33 19.06.2020
Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

17:05 19.06.2020
НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна - Вершбоу

НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна - Вершбоу

16:41 19.06.2020
Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины в I кв.-2020 с 1,5% до 1,3%

Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины в I кв.-2020 с 1,5% до 1,3%

13:19 19.06.2020
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кандидат в мэры Киева от власти будет назван через несколько недель, столице нужен хороший менеджер – замглавы Офиса президента

Ляшко: говорить о жёстком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным

Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

ПОСЛЕДНЕЕ

Казахстан поэтапно возобновляет международное авиасообщение

Трамп работал с Болтоном, так как хотел услышать альтернативные точки зрения на проблемы - Белый дом

В Аризоне, Техасе и Флориде фиксируют рекордно высокие количества заражений COVID -19

Лукашенко признал, что если поступит демократично, то потеряет страну

Ляшко: говорить о жёстком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным

Полиция Киева составила админпротоколы против протестующих, перекрывших движение строительной техники на Русановских садах

Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены

Венгрия разрешила иностранцам въезд без карантина в 30-километровую зону на 24 часа, а также для транзитного проезда

В ВОЗ считают, что мир вступил в опасную фазу распространения коронавируса

Правоохранители начали производство против врачей, укрывавших от задержания подозреваемого в деле Гандзюк Мангера - активисты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА