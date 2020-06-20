Казахстан поэтапно возобновляет международное авиасообщение

Казахстан с 20 июня поэтапно возобновит международные рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 июня 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 20 июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию", - сообщила накануне пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Уточняется, что количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Согласно информации Мининдустрии, рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием, по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.

В конце мая председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев сообщил, что Казахстан прорабатывает вопрос поэтапного возобновления международного авиасообщения. Уточнялось, что в первый этап вошли такие страны, как: Китай, Южная Корея и Азербайджан, во второй этап - Турция, ОАЭ, Германия, Таиланд и Чехия

Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено.

В Казахстане с 25 мая восстановлены все внутренние перелеты.

Между тем, сообщается, что в ряде городов Казахстана, включая Алматы и Нур-Султан, в предстоящие выходные дни будут усилены карантинные меры из-за растущей коронавирусной угрозы.

"С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана, МВК (межведомственная комиссия - ИФ-К) приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни - 20-21 июня т. г.: по городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз", - сообщила в четверг пресс-служба правительства страны.

В частности, в городах приостанавливается работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, фитнес-центров, ограничивается работа общественного транспорта. Также приостанавливается работа парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков.

Объекты общественного питания допускаются к работе только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением безопасной дистанции. Также будет ограничен выход на улицу людей старше 65 лет.

Межведомственная комиссия также приняла решение закрыть 20-21 июня въезд на территорию туристических зон, находящихся вблизи от закрывающихся на карантин городов.

"МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни - 20-21 июня. (...) Закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, находящимся в указанных зонах - соблюдать социальное дистанцирование", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 16 тыс. 351 случай заражения COVID-19, выздоровели от коронавируса 10 тыс. 195 человек, число жертв от COVID-19 в стране достигло 113. Кроме того, с 3 июня в стране выявлено 7 тыс. 609 бессимптомных носителей COVID-19, которые в общую статистику не включены.