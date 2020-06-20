События

00:19 20.06.2020

В Аризоне, Техасе и Флориде фиксируют рекордно высокие количества заражений COVID -19

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В Аризоне, Техасе и Флориде фиксируют рекордно высокие количества заражений COVID -19

В штатах Флорида, Техас и Аризона медики второй день подряд фиксируют рекордно высокое количество заражений COVID-19, пишет в пятницу издание The Hill.

"Я думаю, что у этих штатов еще есть неделя или две, чтобы принять меры для взятия (сложившейся ситуации - ИФ) под контроль", - заявил в четверг в эфире канала CNBC бывший руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готтлиб.

"Они находятся на грани выхода из-под контроля"- добавил он, подчеркивая, что рост числа заражений стоит называть не иначе как "вспышки".

Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что это, вероятно, не единственная причина. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

В пятницу утром в Аризоне было зафиксировано 3 тыс. 246 новых случаев заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 2 ты. 519 новых случаях инфицирования.

В четверг вечером Техас заявил о 3 тыс. 516 новых пациентах с подтвержденным коронавирусом. В среду сообщалось о 3 тыс. 129 случаях.

Согласно официальным данным, во Флориде еще 3 тыс. 822 человек получили положительные результаты теста на наличие COVID-19. Ранее рекорд составлял 3 тыс. 207 случаев заражения за одни сутки.

Теги: #сша #штаты #коронавирус
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