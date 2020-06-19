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22:39 19.06.2020

На следующей неделе будет открыт после ремонта участок трассы Киев-Одесса, через несколько недель – трассу Северодонецк-Станица Луганская – замглавы ОП

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На следующей неделе будет открыт после ремонта участок трассы Киев-Одесса, через несколько недель – трассу Северодонецк-Станица Луганская – замглавы ОП

На следующей неделе планируется открыть после капитального ремонта участок трассы Киев - Одесса, а через несколько недель - трассу Северодонецк - Станица Луганская, сообщил  заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В эфире телеканала "Украина 24" в пятницу он отметил, что в 2021 году планируется увеличить объемы строительства и ремонта дорог в рамках реализации программы президента Украины "Большая стройка".

Тимошенко призвал граждан с пониманием отнестись к сложностям, которые возникают из-за ремонтных и строительных работ на автодорогах.

"Мы просим прощения, что их ремонтируют в летний период, но такова реальность. Мы начали строить их с конца февраля. И это будет продолжаться, пока нам позволит погода. Это 6,5 тыс. км дорог. Такого вообще не было. Когда мы с президентом приезжаем в любой регион, люди, проживающие там, говорят: "У нас столько дорог не строилось". В следующем году мы хотим это увеличить", - указал он.

Также по программе "Большая стройка" в регионах Украины планируется построить 100 детских садов, 100 школ, 100 стадионов и 210 приемных отделений в опорных больницах.

"Приемные отделения будут сделаны в этом году, президент поставил такую задачу", - напомнил замглавы ОП.

Он сообщил, что при Офисе президента создан координационный совет, который будет заниматься сотрудничеством между Кабинетом министров и главами областных государственных администраций в вопросе реализации программы "Большая стройка".

"До этого проекта также входят местные дороги, другие проекты местного значения, которые делают местные власти. Это действительно большой проект", - отметил Тимошенко.

Замглавы ОП напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, согласно которому местные власти могут сотрудничать с финансовыми учреждениями по кредитованию на ремонт дорог.

Теги: #офис_президента #украина #ремонт_дорог
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