Кандидат в мэры Киева от власти будет назван через несколько недель, столице нужен хороший менеджер – замглавы Офиса президента

Кандидат от власти в мэры Киева станет известен через несколько недель, столице нужен хороший менеджер, который будет эффективно использовать нынешние значительные средства в бюджете города, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Среди потенциальных кандидатов (на мэра Киева – ИФ) есть не только представители депутатского корпуса. У нас уже был первый раунд встреч с президентом всех вероятных кандидатов от "Слуги народа", мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Тимошенко считает, что основная борьба на выборах мэра Киева будет между действующим городским головой Виталием Кличко и представителем партии "Слуга народа". "Все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Но мы понимаем, что второй тур, фактически, будет. Будет надеяться, что представитель "Слуги народа" победит и станет руководителем столицы", - указал он.

Замглавы ОП отметил, что Киеву нужен "действительно хороший менеджер". "Потому что бюджет огромный, поступления в бюджет Киева огромные, но все движется в Киеве не такими темпами, как поступления в бюджет. Куда-то эти деньги немного деваются. Поэтому нужен хороший менеджер, который будет вкладывать и в инфраструктуру города, и в те потребности, которые есть в городе", - подчеркнул он.