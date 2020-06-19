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20:47 19.06.2020

Полиция Киева составила админпротоколы против протестующих, перекрывших движение строительной техники на Русановских садах

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Полиция Киева составила админпротоколы против протестующих, перекрывших движение строительной техники на Русановских садах

Полиция составила админпротоколы на участников акции протеста на Русановских садах в Киеве, перекрывших движение строительного транспорта, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Отмечается, что на месте проведения акции работала полиция диалога, которая призвала протестующих соблюдать нормы законодательства и не нарушать общественный порядок.

"Однако граждане перекрыли движение, чтобы не допустить проезд строительного транспорта. На просьбы правоохранителей освободить проезжую часть участники акции не реагировали", - сообщают правоохранители.

Полицейские оттеснили граждан. На семерых активных участников составили административные материалы по ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Проводится проверка.

Жители Русановских садов протестуют против возведения на улице Центральной Садовой съезда с Подольско-Воскресенского моста, который, согласно проекту, должен соединить Подол на правом берегу Днепра с районами Воскресенка и Радужный на левом, пройдя через Рыбальский остров, Труханов остров и Русановские сады.

Теги: #киев #строительство #мост #протесты
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