Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию).

Соответствующий указ №242/2020 президент подписал в пятницу.

Этим документом прекращены полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Ермака, который в настоящее время возглавляет Офис президента Украины.