События

20:46 19.06.2020

Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены

1 мин читать
Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию).

Соответствующий указ №242/2020 президент подписал в пятницу.

Этим документом прекращены полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Ермака, который в настоящее время возглавляет Офис президента Украины.

Теги: #набсовет #указ #укроборонпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 17.06.2020
Реформирование "Укроборонпрома" не следует увязывать с созданием нового министерства - Найем

Реформирование "Укроборонпрома" не следует увязывать с созданием нового министерства - Найем

14:53 16.06.2020
Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

07:37 16.06.2020
Трамп подпишет указ о реформе полиции

Трамп подпишет указ о реформе полиции

13:50 12.06.2020
Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА

Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА

19:40 11.06.2020
Зеленский сменил посла Украины во Франции

Зеленский сменил посла Украины во Франции

19:26 11.06.2020
Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

19:37 10.06.2020
"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

09:53 10.06.2020
Собрание трудового коллектива ГП "Антонов" просит сохранить президентом Донца и выйти из госконцерна "Укроборонпром"

Собрание трудового коллектива ГП "Антонов" просит сохранить президентом Донца и выйти из госконцерна "Укроборонпром"

11:16 09.06.2020
Госконцерн "Укроборонпром" прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца

Госконцерн "Укроборонпром" прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца

14:15 03.06.2020
Зеленский создал Совет по развитию высшего образования, Кабмин должен до 1 ноября утвердить стратегию развития высшего образования на 10 лет

Зеленский создал Совет по развитию высшего образования, Кабмин должен до 1 ноября утвердить стратегию развития высшего образования на 10 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Киева составила админпротоколы против протестующих, перекрывших движение строительной техники на Русановских садах

Венгрия разрешила иностранцам въезд без карантина в 30-километровую зону на 24 часа, а также для транзитного проезда

В ВОЗ считают, что мир вступил в опасную фазу распространения коронавируса

Правоохранители начали производство против врачей, укрывавших от задержания подозреваемого в деле Гандзюк Мангера - активисты

Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

В Азербайджане рекордное число заболевших Covid-19 за сутки - 438 человек

Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

ГСЧС Украины получила 4 купленных за средства ЕС внедорожника для гуманитарного разминирования местности на Донбассе

В Турции на выходные вводят ограничительные меры из-за роста случаев COVID-19

ВМС Украины провели успешные испытания ракетного комплекса "Нептун"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА