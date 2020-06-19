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20:24 19.06.2020

Венгрия разрешила иностранцам въезд без карантина в 30-километровую зону на 24 часа, а также для транзитного проезда

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Венгрия разрешила иностранцам въезд без карантина в 30-километровую зону на 24 часа, а также для транзитного проезда

Венгрия возобновила пропуск через границу пассажирских автобусов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Граждане Венгрии пропускаются на въезд без необходимости проходить карантин. Граждане Украины допускаются в страну без карантина в случае въезда в 30-километровую зону на срок не более 24 часов или для транзитного проезда.

"На карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", - указывается в сообщении.

Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда осуществляется круглосуточно при наличии у гражданина документа о постоянном месте жительства, разрешения на пребывания, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. Кроме того, въезжающие должны предоставить согласие на проверку на COVID-19 и не иметь признаков острого респираторного заболевания.

Теги: #венгрия #карантин #граница
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