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19:34 19.06.2020

Правоохранители начали производство против врачей, укрывавших от задержания подозреваемого в деле Гандзюк Мангера - активисты

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Правоохранители начали производство против врачей, укрывавших от задержания подозреваемого в деле Гандзюк Мангера - активисты

Правоохранители начали уголовное производство против Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали фейковые справки подозреваемомув причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

"Врачам грозит ответственность по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 343 ч. 2 - влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего; ч. 366 ч. 1 - составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов", - сообщает интернет-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. 15 июня суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

19 июня суд поместил Мангера под стражу до 28 июля без права внесения залога.

Теги: #мангер #суд #врачи
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