Кабмин Украины рекомендует субъектам хозяйствования в период карантина установить гибкий график работы и позже начинать рабочий день

Кабинет министров Украины рекомендует субъектам хозяйствования на период действия карантина внести изменения в режимы их и начинать работу в 9:00, 10:00 или более позднее время.

Согласно постановлению правительства №500 от 17 июня 2020 года, органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности поручено обеспечить на период действия карантина применение там, где это возможно, гибкого режима рабочего времени, который предусматривает разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, дистанционную работу. Изменения вводятся с целью ограничения скопления граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы.

Также субъектам хозяйствования на период действия карантина рекомендовано (в случае необходимости) внести изменения в режимы их работы с целью установления начала работы в 9:00, 10:00 или более позднее время.

Установить начало работы в 10:00 или более позднее время рекомендуется предприятиям оптовой и розничной торговли, занимающимся ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, почтовой и курьерской деятельностью, временным размещением и организацией питания, страховой деятельностью, учреждениям образования, оказания социальной помощи, искусства, спорта, а также предприятиям сферы развлечений и отдыха.

Кроме того, местным государственным администрациям поручено разработать совместно с органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования вопрос о возможности введения на период действия карантина графиков работы предприятий, учреждений, организаций, предусматривающие разное время начала (окончания) их работы в зависимости от территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг.

Среди прочего, органам местного самоуправления рекомендовано разработать (скорректировать) маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения возможности перемещения работников на работу и с работы.