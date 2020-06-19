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19:23 19.06.2020

В Азербайджане рекордное число заболевших Covid-19 за сутки - 438 человек

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В Азербайджане рекордное число заболевших Covid-19 за сутки - 438 человек

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 438 человек, сообщили в пятницу в оперативном штабе.

Это новый антирекорд. Впервые число инфицированных за сутки превысило 400 человек.

"В тоже время выздоровело 133 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались четыре человека, у них был положительный результат теста на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 11 тыс. 767, вылечившихся - 6 тыс.325, скончавшихся - 143.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 5299 человек", - подчеркивает штаб.

По последним данным, в Азербайджане проведено 410, 475 тыс.тестов на коронавирус.

Теги: #коронавирус #азербайджан
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