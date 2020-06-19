События

19:03 19.06.2020

ГСЧС Украины получила 4 купленных за средства ЕС внедорожника для гуманитарного разминирования местности на Донбассе

1 мин читать
ГСЧС Украины получила 4 купленных за средства ЕС внедорожника для гуманитарного разминирования местности на Донбассе

В рамках реализации совместного проекта "Гуманитарная противоминная деятельность на востоке Украины" состоялась передача четырех внедорожников Mitsubishi L200, приобретенных за средства Европейского Союза для нужд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Переданные транспортные средства будут использоваться в ходе проведения гуманитарного разминирования участков местности на территории Донецкой области, а также оперативного реагирования на сообщения по выявлению населением взрывоопасных предметов", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в пятницу вечером на странице в соцсети "Фейсбук".

Теги: #автомобили #донбасс #противомины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:03 18.06.2020
Интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью Донецкой и Луганской областей получили средства личной защиты от COVID-19 от ООН

Интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью Донецкой и Луганской областей получили средства личной защиты от COVID-19 от ООН

21:54 16.06.2020
Освобождение удерживаемых в ОРДЛО лиц очень зависит от доступа туда МККК, к открытию КПВВ по гуманитарным соображениям Украина готова – Третьякова

Освобождение удерживаемых в ОРДЛО лиц очень зависит от доступа туда МККК, к открытию КПВВ по гуманитарным соображениям Украина готова – Третьякова

15:29 16.06.2020
Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

05:12 15.06.2020
Российские наемники продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка"

Российские наемники продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка"

23:09 13.06.2020
Через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения пересекли 120 человек – штаб ООС

Через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения пересекли 120 человек – штаб ООС

20:08 12.06.2020
Хомчак и глава Военного комитета ЕС обсудили ситуации на Донбассе и безопасность в Европе при борьбе с COVID-19 – Генштаб ВСУ

Хомчак и глава Военного комитета ЕС обсудили ситуации на Донбассе и безопасность в Европе при борьбе с COVID-19 – Генштаб ВСУ

13:16 12.06.2020
Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы

Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы

21:40 10.06.2020
Украинская сторона может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе – привлеченный к работе ТКГ журналист Гармаш

Украинская сторона может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе – привлеченный к работе ТКГ журналист Гармаш

21:18 10.06.2020
Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала ввести поэтапный подход к восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала ввести поэтапный подход к восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе

01:07 10.06.2020
В среду пройдет онлайн-заседание ТКГ по Донбассу с участием приглашенных Украиной представителей ОРДЛО

В среду пройдет онлайн-заседание ТКГ по Донбассу с участием приглашенных Украиной представителей ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

Кабмин намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах

ПОСЛЕДНЕЕ

В Азербайджане рекордное число заболевших Covid-19 за сутки - 438 человек

Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

В Турции на выходные вводят ограничительные меры из-за роста случаев COVID-19

ВМС Украины провели успешные испытания ракетного комплекса "Нептун"

Ляшко: каждый 6-й объект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

Для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно в Украине привлекается 16,5 тыс. правоохранителей, более 700 уже заболели COVID-19

Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

НАПК повторно пригласило замминистра экономики Качку для дачи объяснений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА