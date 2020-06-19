ГСЧС Украины получила 4 купленных за средства ЕС внедорожника для гуманитарного разминирования местности на Донбассе

В рамках реализации совместного проекта "Гуманитарная противоминная деятельность на востоке Украины" состоялась передача четырех внедорожников Mitsubishi L200, приобретенных за средства Европейского Союза для нужд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Переданные транспортные средства будут использоваться в ходе проведения гуманитарного разминирования участков местности на территории Донецкой области, а также оперативного реагирования на сообщения по выявлению населением взрывоопасных предметов", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в пятницу вечером на странице в соцсети "Фейсбук".