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18:32 19.06.2020

В Турции на выходные вводят ограничительные меры из-за роста случаев COVID-19

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Власти Турции приняли решение ввести ограничительные меры на выходные в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом, сообщают турецкие СМИ.

Комендантский час с 9:00 утра до 15:00 будет действовать в субботу во всех провинциях Турции, на следующих выходных - 27 и 28 июня - также будут действовать подобные ограничения.

Такие ограничения вводятся в связи с выпускными школьными экзаменами и вступительными в университеты, чтобы избежать скопления большого числа людей на улицах.

Кроме того, Совет научных экспертов по коронавирусу рекомендовал сделать обязательным ношение масок в общественных местах в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов.

В последние дни в Турции фиксируют рост темпов распространения коронавирусной инфекции. За время пандемии коронавируса COVID-19 в стране в общей сложности зарегистрировано почти 185 тыс. случаев заболевания, около 4,8 тыс. человек скончались.

Теги: #коронавирус #турция
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