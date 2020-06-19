Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

В пятницу, 19 июня, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 пятницы, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Крымского утром противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Впоследствии, вблизи н.п.Шумы агрессор обстрелял украинских военнослужащих из минометов калибра 82 мм. А по окрестностям н.п.Орехово противник выпустил 6 мин из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Украинский военных у Хутора Вольный враг в течение часа обстреливал из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Кроме этого агрессор применил у этого населенного пункта ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили врага прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сводке.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.