Для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно в Украине привлекается 16,5 тыс. правоохранителей, более 700 уже заболели COVID-19

Ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий и безопасности в Украине привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей, сообщают в Министерстве внутренних дел страны.

"Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно для обеспечения безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом. К полицейским ежедневно для обеспечения карантина присоединяются 2 тыс. нацгвардейцев, 1,5 тыс. пограничников и 22 сотрудника ГСЧС", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении.

Говоря о работе служащих системы МВД, замминистра внутренних дел Антон Геращенко сказал: "С самого начала спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардейцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19. Большинство личного состава привлекалось к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса - от пограничного оформления, санитарных постов в наиболее пострадавших регионах до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно покидали больницы. Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей".

Согласно информации, в системе МВД Украины уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 чел. выздоровели, 104 продолжают лечение.

В министерстве также отметили, что по состоянию на пятницу, 19 июня, полиция составила 12 694 административных протокола по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Открыто 169 уголовных производств, том числе по ст. 44 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Ранее парламентский комитет по вопросам бюджета поддержал постановление правительства №485 от 10 июня 2020г о выделении 2,6 млрд грн для работников системы МВД. Дополнительные средства планируется направить на доплаты в размере до 50% заработной платы полицейским, нацгвардейцам, пограничникам и врачам системы МВД, которые лечат больных COVID-19.