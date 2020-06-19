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17:36 19.06.2020

Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

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Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции Украины соблюдения гражданами и учреждениями противоэпидемиологических правил.

"Арсена Борисовича (Авакова – ИФ) прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции, чтобы мы напомнили людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которых необходимо придерживаться", - сказал он на заседании правительства в пятницу.

Премьер подчеркнул, что правительство не должно допустить ситуацию, которая была в некоторых европейских странах.

Теги: #шмыгаль #кабмин #карантин #мвд #аваков
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