Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции Украины соблюдения гражданами и учреждениями противоэпидемиологических правил.

"Арсена Борисовича (Авакова – ИФ) прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции, чтобы мы напомнили людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которых необходимо придерживаться", - сказал он на заседании правительства в пятницу.

Премьер подчеркнул, что правительство не должно допустить ситуацию, которая была в некоторых европейских странах.