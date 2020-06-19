В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком" (№ 3695), который расширяет возможности украинских мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей, а также предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин - отпуск при рождении ребенка.

"Законопроект поможет устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком, и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине", - сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и закон Украины "Об отпусках", закрепив на законодательном уровне такие права мужчин:

- на установление сокращенного рабочего времени для родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также у которых есть дети в возрасте до 14 лет или ребенок с инвалидностью (в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин);

- на получение мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;

- равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (в действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом-предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска).

Этот законопроект - первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Присоединение Украины к "Партнерству Биарриц" было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом министров Украины.