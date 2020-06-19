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17:22 19.06.2020

Кабмин намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах

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Кабмин намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах

Кабинет министров Украины намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в пятницу.

"В регионы для контроля должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным санврачом. Кроме того, должен быть усилен контроль со стороны Национальной полиции, Госпродпотребслужбы",- сказал премьер.

При этом он отметил, что некоторые местные власти "хотят быть хорошими для людей перед предстоящими выборами и ослабляют карантин".

"Местная власть, к сожалению, в некоторых случаях закрывает глаза на угрозу (…) В двух областях наполнение больниц превышает 50%. Фактически сегодня мы получим начало очередной волны заболеваемости коронавирусом. Единственное спасение – соблюдение всех правил, масочного режима, социальной дистанции. Эта война коронавируса должна стать сигналом того, что это - не фейк. Правительство призывает соблюдать все правила",- сказал Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #карантин #кабмин
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