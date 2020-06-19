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17:01 19.06.2020

Киев ежегодно недополучает 103 млн грн из-за льготной арендой платы для частных школ – замглавы ФГИ

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Киев ежегодно недополучает 103 млн грн из-за льготной арендой платы для частных школ – замглавы ФГИ

Киев ежегодно недополучает в среднем 103 млн грн из-за аренды коммунального имущества частными школами по установленной льготной плате в размере 1 грн/год, сообщил первый заместитель главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Леонид Антоненко.

"Пять лет назад Киевский горсовет освободил частные школы от уплаты арендной платы, разрешив им платить 1 грн в год. Мы сочли, что это решение стоило городу в среднем 103 млн грн в год (в расчете 190 грн за 1 кв. м – на 44 тыс. кв. м, переданных в аренду на 1 грн в Киеве)", - написал Антоненко в Facebook.

По его словам, за пять лет эта сумма достигла $19 млн, которые фактически получили 50 "избранных" владельцев частных школ.

Антоненко также сообщил, что льготная программа должна была применяться в случае продления договора аренды частных школ и только если учебные заведения предоставляют стипендии и гранты на обучение для учащихся из малообеспеченных семей.

Кроме того, по словам эксперта, Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что арендная плата в размере 1 грн в год для частных школ нарушает законодательство о защите конкуренции.

"Думаю, что отдавать в аренду по новым ставкам льготное имущество мы сможем не скоро. Должен заседать правительственный комитет, который послушает позиции разных ведомств и утвердит окончательное решение, которое будет рекомендовать Кабинету министров", - сообщил Антоненко.

Теги: #киев #фги #аренда #школы
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