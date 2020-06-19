Черное море зашел американский десантный корабль-док USS Oak Hill – Генштаб ВСУ

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD 51) зашел вечером в четверг в Черное море и присоединился к ракетному эсминцу USS Porter (DDG-78) для проведения операций по морской безопасности и укрепления отношений с партнерами региона и союзниками, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Этот визит USS Oak Hill (LSD 51) - уже четвертый визит корабля ВМС США в 2020 году", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

USS Oak Hill (LSD 51) развернут в составе Батаанской амфибийной группы готовности (ARG), вместе с десантно-штурмовым кораблем USS Bataan LHD-5 (LHD 5) и транспортным амфибийным кораблем-доком USS NEW YORK (LPD 21), которые сосредоточены в Средиземном море.

На борту кораблей Батаанской амфибийной группы готовности находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного подразделения.

"Операции Oak Hill вместе с эсминцем USS Porter в Черном море предоставляют нам еще одну возможность для повышения безопасности на море и расширения взаимодействия с региональными партнерами", - сказал коммодор боевой амфибийной группы Батаан Лэнс Лешер.

"Прибытие Oak Hill придаст динамичности морским пехотинцам в возможностях десантирование на берег и возможность реагирования на кризисы в Черном море, обеспечит дополнительную гибкость миссии командирам 6-го флота США в наших постоянных усилиях по усилению безопасности и стабильности в регионе", - добавил он.

В Генштабе ВСУ отмечают что Военно-морской флот США регулярно действует в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтре.

Во время предыдущих операций USS Porter в Черном море корабль проводил маневренные операции с румынским фрегатом Regina Maria (F222).

6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия) проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто вместе с союзными и межведомственными партнерами с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.