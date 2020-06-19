Более трети работников винницкой станции "скорой помощи" заболели коронавирусом

С начала карантина в отделении №1 филиала "Винницкая СЭМД" Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заболели коронавирусом 76 из 203-х работников, сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

"Это в основном водители "скорых", фельдшеры и врачи бригад", - сказал Моргунов в пятницу во время брифинга.

Мэр отметил, что это очень большой показатель заболеваемости среди медиков "скорой". И жители уже испытали это на себе, ведь "скорую помощь" в некоторых случаях приходилось ждать по 20-30 минут, а то больше.

"В большинстве заболевшими являются водители, фельдшеры и врачи медицинских бригад. Надо понимать, что врачи скорой медицинской помощи находятся на "передовой" и нам очень важно, чтобы они все были здоровы. Все заболевшие на сегодняшний день лечатся, коллективу были проведены ПЦР-тесты. На вызовы ездят только те, кто 100% не болен коронавирусом, и это подтверждено тестами", - сообщил Моргунов.