События

16:42 19.06.2020

Более трети работников винницкой станции "скорой помощи" заболели коронавирусом

1 мин читать
Более трети работников винницкой станции "скорой помощи" заболели коронавирусом

С начала карантина в отделении №1 филиала "Винницкая СЭМД" Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заболели коронавирусом 76 из 203-х работников, сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

"Это в основном водители "скорых", фельдшеры и врачи бригад", - сказал Моргунов в пятницу во время брифинга.

Мэр отметил, что это очень большой показатель заболеваемости среди медиков "скорой". И жители уже испытали это на себе, ведь "скорую помощь" в некоторых случаях приходилось ждать по 20-30 минут, а то больше.

"В большинстве заболевшими являются водители, фельдшеры и врачи медицинских бригад. Надо понимать, что врачи скорой медицинской помощи находятся на "передовой" и нам очень важно, чтобы они все были здоровы. Все заболевшие на сегодняшний день лечатся, коллективу были проведены ПЦР-тесты. На вызовы ездят только те, кто 100% не болен коронавирусом, и это подтверждено тестами", - сообщил Моргунов.

Теги: #медики #коронавирус #винница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:17 19.06.2020
Кабмин намерен повысить зарплаты медикам до 75%

Кабмин намерен повысить зарплаты медикам до 75%

16:29 19.06.2020
В Житомирской области усилили карантинные меры, работа заведений общепита в помещениях запрещена – глава ОГА

В Житомирской области усилили карантинные меры, работа заведений общепита в помещениях запрещена – глава ОГА

16:21 19.06.2020
Рада продлила до 2021г действие закона, касающегося лечения Covid-19

Рада продлила до 2021г действие закона, касающегося лечения Covid-19

14:47 19.06.2020
У курсантов Национальной академии СБУ выявлен коронавирус, их состояние удовлетворительное – пресс-центр Службы

У курсантов Национальной академии СБУ выявлен коронавирус, их состояние удовлетворительное – пресс-центр Службы

14:45 19.06.2020
Зеленский: нужно четче доносить гражданам правила, чтобы они соблюдали адаптивный карантин, и не нужно было переходить к более жесткому

Зеленский: нужно четче доносить гражданам правила, чтобы они соблюдали адаптивный карантин, и не нужно было переходить к более жесткому

14:35 19.06.2020
Число заразившихся COVID-19 в Беларусь выросло за сутки на 676 человек, еще шестеро умерли

Число заразившихся COVID-19 в Беларусь выросло за сутки на 676 человек, еще шестеро умерли

12:59 19.06.2020
Главврач Александровской больницы Киева заявила о переполненности отделения реанимации

Главврач Александровской больницы Киева заявила о переполненности отделения реанимации

12:19 19.06.2020
Кличко: В столице обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов

Кличко: В столице обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов

12:19 19.06.2020
Кличко: в больницах Киева с коронавирусом находятся 222 пациента, 47 из них - в тяжелом состоянии

Кличко: в больницах Киева с коронавирусом находятся 222 пациента, 47 из них - в тяжелом состоянии

11:54 19.06.2020
В Сингапуре сняли большинство ограничений, введенных из-за коронавируса

В Сингапуре сняли большинство ограничений, введенных из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

Кабмин намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах

В Житомирской области усилили карантинные меры, работа заведений общепита в помещениях запрещена – глава ОГА

Рада продлила до 2021г действие закона, касающегося лечения Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

НАПК повторно пригласило замминистра экономики Качку для дачи объяснений

Кабмин намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах

Киев ежегодно недополучает 103 млн грн из-за льготной арендой платы для частных школ – замглавы ФГИ

Черное море зашел американский десантный корабль-док USS Oak Hill – Генштаб ВСУ

В аэропортах Кипра прибывающих будут тестировать на коронавирус

Филарет не обращался к правоохранителям по делу о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ

Проверка Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека не нашла в "Дии" нарушений защиты персональных данных

14 украинских моряков с танкера "Рута", более трех лет проведших в заключении в Ливии, вернулись на родину – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА