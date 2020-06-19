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16:32 19.06.2020

В аэропортах Кипра прибывающих будут тестировать на коронавирус

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В аэропортах Кипра прибывающих будут тестировать на коронавирус

В аэропортах Кипра будут в случайном порядке проводить тесты на наличие коронавируса COVID-19 у прибывающих, сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на кипрский Минздрав.

Как сообщил глава Минздрава Кипра Константинос Иоанну, медработники будут тестировать 10-15% ежедневно прибывающих пассажиров.

Отмечается, что в следующие недели ежедневно в страну будут прибывать по 1,5 тыс. человек.

По словам представителя правительства Панайотиса Антонаса, такая мера была принята в соответствии с рекомендациями консультативной группы медицинских экспертов для того, чтобы "не ставить под угрозу положительную эпидемиологическую картину", над которой страна работала на протяжении последних нескольких месяцев.

Как сообщает AP, 20 июня истекает срок действия правила, согласно которому иностранные граждане из 19 стран, для которых открыты границы с Кипром, по прибытии в страну должны предоставить медицинскую справку об отсутствии у них вируса. В числе таких стран - Австрия, Греция, Финляндия, Германия, Норвегия, Болгария и Венгрия.

По словам Иоанну, пребывающие из стран, для которых это требование останется в силе (Израиль, Польша Румыния), также будут проходить тестирование на коронавирус в аэропортах.

Возобновление работы туристического сектора необходимо для Кипра, поскольку он составляет 13% экономики страны.

Теги: #кипр #тестирование #аэропорт
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