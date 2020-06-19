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16:29 19.06.2020

В Житомирской области усилили карантинные меры, работа заведений общепита в помещениях запрещена – глава ОГА

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В Житомирской области усилили карантинные меры, работа заведений общепита в помещениях запрещена – глава ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в Житомирской области, заявил глава областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко.

"Только что мы завершили внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ключевыми вопросами проведенной комиссии стали несоблюдение гражданами карантинных норм и тенденция роста числа больных", - написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, на заседании были приняты решения:

- усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

- запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

- запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

- запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

При этом проводить религиозные мероприятия, богослужения разрешено только при соблюдении карантинных норм.

Кроме того, ГУ Госпотребслужбы в Житомирской области поручено провести проверку работы рынков и магазинов по всей области по соблюдению карантинных мер. В случае выявления нарушений - предоставить предложения по остановке деятельности этих объектов.

Как сообщалось , 19 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро пятницы выявлен 921 новый случай инфицирования, 19 чел. из числа ранее заболевших умерли, 586 выздоровели.

В Житомирской области 47 новых случаев за сутки, 26 выздоровления, всего болеет 571 чел.

Теги: #карантин #коронавирус #житомирская_область
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