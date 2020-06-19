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16:21 19.06.2020

Рада продлила до 2021г действие закона, касающегося лечения Covid-19

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Рада продлила до 2021г действие закона, касающегося лечения Covid-19

Верховная Рада продлила до 1 января 2021 года действие закона о внесении изменений в законы, касающиеся обеспечения лечения, вызванного коронавирусной болезнью (Covid-19).

За соответствующий законопроект №3636 в целом 311 народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", срок действия закона заканчивался 1 июля 2020 года, но депутаты в связи с угрозой роста заболевания населения на Covid-19 внесли изменения в раздел II Заключительных положений и продлили его действие до 1 января 2021 года.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (Covid-19)" от 30 марта 2020 года в частности, предусматривает применение с согласия пациента новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственные средства, которые находятся на рассмотрении в установленном порядке, но еще не допущены к применению, а также незарегистрированные лекарственные средства. В частности, закон разрешает применять в Украине для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль для лечения коронавирусной болезни Covid-19 в соответствующей стране.

Кроме того, закон разрешает применять зарегистрированные лекарственные средства по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни Covid-19 (т.н. off-label use) и/или если такие лекарственные средства рекомендованы официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль для лечения коронавирусной болезни (Covid-19) в соответствующей стране.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств устанавливается Минздравом.

Теги: #коронавирус #рада #закон
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