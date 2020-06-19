Проверка Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека не нашла в "Дии" нарушений защиты персональных данных

Выездная проверка, проведенная Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Министерстве цифровой трансформации Украины и ГП "Дия" на соблюдение законодательства в сфере защиты персональных данных не нашла никаких нарушений.

"Никаких нарушений требований законодательства при функционировании портала "Дия", мобильного приложения "Дия"и "Дий Вдома" омбудсменом не обнаружено. Это еще одно подтверждение безопасности пользования сервисами Минцифры", - написал на своей странице в Facebook вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что Минцифры обрабатывает персональные данные на основе действующего законодательства и соблюдает все его требования.

"Мы не накапливаем и не используем персональные данные без надобности. Есть все необходимые организационные и технические средства для защиты персональных данных", - заявил Федоров.

Как сообщалось, в мае 2020 года Национальная полиция Украины обнаружила незаконное обнародование персональных данных украинцев на анонимном телеграм-канале. Сообщалось, что обнародованный объем данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия". Работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.