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16:14 19.06.2020

14 украинских моряков с танкера "Рута", более трех лет проведших в заключении в Ливии, вернулись на родину – Зеленский

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14 украинских моряков с танкера "Рута", более трех лет проведших в заключении в Ливии, вернулись на родину – Зеленский

В Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

"Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", - цитирует пресс-служба Зеленского в пятницу.

Глава государства поблагодарил за успешную работу Министерствоиностранных дел, Службу безопасности Украины, а также всех неравнодушных, кто помогал.

В апреле 2017 года в Ливии украинских моряков задержали по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Из-за сложной внутриполитической ситуации и ситуации с безопасностью в этой стране рассмотрение дела украинцев ливийскими судебными инстанциями продолжалось в течение длительного периода.

"Благодаря скоординированным действиям соответствующих органов власти Украины удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть наших граждан на Родину", - отметили в пресс-службе президента.

Теги: #зеленский #плен #моряки
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